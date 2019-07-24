В Екатеринбурге экс-главу отдела продаж почтама отправили в колонию

По версии следствия, женщина в период с 2017 по 2018 год похищала лотерейные билеты, предназначенные для утилизации. Она присвоила 21 373 лотерейных билета стоимостью 100 рублей за один билет, в дальнейшем она использовала их в других тиражах для получения выигрыша.