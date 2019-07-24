В Екатеринбурге экс-главу отдела продаж почтама отправили в колонию
Сегодня, 18:34ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге экс-глава отдела продаж почтама присвоила лотерейные билеты на сумму более 2,1 млн рублей, за что суд приговорил ее к одному году шести месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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По версии следствия, женщина в период с 2017 по 2018 год похищала лотерейные билеты, предназначенные для утилизации. Она присвоила 21 373 лотерейных билета стоимостью 100 рублей за один билет, в дальнейшем она использовала их в других тиражах для получения выигрыша.
Обвиняемая полностью признала свою вину. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», ближайший год и шесть месяцев женщина проведет в колонии.
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