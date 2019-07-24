В Екатеринбурге припаркованный автомобиль стал причиной драки

По словам свидетелей, водитель минивэна припарковался на повороте и заблокировал проезд другим машинам. Другой автомобилист с трудом его объехал, после чего начал спорить с водителем минивэна.

Из припаркованного автомобиля выскочили несколько человек, которые напали на водителя и пассажира второй машины, сказал свидетель произошедшего. Конфликт между автовладельцами перерос в драку, на место происшествия выезжала скорая и полиция.

Фото: е1.ru