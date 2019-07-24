В Екатеринбурге припаркованный автомобиль стал причиной драки
Сегодня, 10:48ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге несколько человек подрались из-за припаркованного автомобиля, мешавшего проезду, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам свидетелей, водитель минивэна припарковался на повороте и заблокировал проезд другим машинам. Другой автомобилист с трудом его объехал, после чего начал спорить с водителем минивэна.
Из припаркованного автомобиля выскочили несколько человек, которые напали на водителя и пассажира второй машины, сказал свидетель произошедшего. Конфликт между автовладельцами перерос в драку, на место происшествия выезжала скорая и полиция.
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Фото: е1.ru
В правоохранительных органах подтвердили ссору между мужчинами и сказали, что по данному факту проводится проверка.
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