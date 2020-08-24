На Урале поезд насмерть сбил молодого человека, еще один получил травмы

На Урале поезд насмерть сбил молодого человека, еще один получил травмы

Сегодня, 13:57ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Следователи Уральского следственного управления на транспорте СКР начали проверки по факту смертельного наезда грузового поезда на 19-летнего молодого человека и травмирования 18-летнего юноши на двух станциях Свердловской области, сообщили в ведомстве.

Оба инцидента произошли 23 августа. В обоих случаях пострадавшие находились в «колее пути».

По информации следственного управления 19-летний мужчина погиб на 44 километре станции Седельниково. Машинист заметил молодого человека, под сигнал и применил экстренное торможение. Однако мужчина на сигналы не реагировал. Из-за близкого расстояния наезда избежать не удалось.

Второе происшествие произошло немного позднее, на станции в Верхотурье. По данным следственного управления машинист применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось, пишет Znak.

В рамках проверки будут опрошены очевидцы, родственники и близкие погибшего и пострадавшего.

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