На Урале поезд насмерть сбил молодого человека, еще один получил травмы

По информации следственного управления 19-летний мужчина погиб на 44 километре станции Седельниково. Машинист заметил молодого человека, под сигнал и применил экстренное торможение. Однако мужчина на сигналы не реагировал. Из-за близкого расстояния наезда избежать не удалось.