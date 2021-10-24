Глухонемая девушка и ее соперница устроили драку из-за турка в Екатеринбурге

Вечером 22 октября 2021 года девушка и ее подруга, тоже глухонемая, приехали в гости к турку на съемную квартиру, которую он арендовал вместе со своей сожительницей и братом. Известно, что между девушкой-инвалидом и сожительницей турка случился конфликт, после которого обе глухонемые свердловчанки были доставлены в больницу.