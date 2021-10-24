Глухонемая девушка и ее соперница устроили драку из-за турка в Екатеринбурге

Глухонемая девушка и ее соперница устроили драку из-за турка в Екатеринбурге
Глухонемая девушка и ее соперница устроили драку из-за турка в Екатеринбурге
Сегодня, 18:14ПроисшествияФото: 1МI
Глухонемая девушка подралась с соперницей из-за турка. Потасовка произошла на Уралмаше в Екатеринбурге.

Турок и глухонемая девушка-инвалид познакомились в кафе в Екатеринбурге, после чего у них завязалась переписка в соцсетях, сообщает E1.

Вечером 22 октября 2021 года девушка и ее подруга, тоже глухонемая, приехали в гости к турку на съемную квартиру, которую он арендовал вместе со своей сожительницей и братом. Известно, что между девушкой-инвалидом и сожительницей турка случился конфликт, после которого обе глухонемые свердловчанки были доставлены в больницу.

У одной из потерпевших сломан нос, следы крови правоохранители обнаружили в подъезде.

Признаков изнасилования врачи при осмотре не обнаружили. По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия,сообщили E1 в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Напомним, в начале сентября текущего года гособвинение запросило у суда Сысерти 9 лет убийце блогера Кристины Журавлевой. В убийстве девушки обвиняется ее супруг Дмитрий, приревновавший жену.

Сюжеты:
Екатеринбург
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