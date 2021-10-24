Глухонемая девушка и ее соперница устроили драку из-за турка в Екатеринбурге

Турок и глухонемая девушка-инвалид познакомились в кафе в Екатеринбурге, после чего у них завязалась переписка в соцсетях, сообщает E1.
Вечером 22 октября 2021 года девушка и ее подруга, тоже глухонемая, приехали в гости к турку на съемную квартиру, которую он арендовал вместе со своей сожительницей и братом. Известно, что между девушкой-инвалидом и сожительницей турка случился конфликт, после которого обе глухонемые свердловчанки были доставлены в больницу.
У одной из потерпевших сломан нос, следы крови правоохранители обнаружили в подъезде.
Признаков изнасилования врачи при осмотре не обнаружили. По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия,сообщили E1 в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
Напомним, в начале сентября текущего года гособвинение запросило у суда Сысерти 9 лет убийце блогера Кристины Журавлевой. В убийстве девушки обвиняется ее супруг Дмитрий, приревновавший жену.