Расследованием травмирования рабочего на УВЗ в Тагиле занимается специальная комиссия

«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле создал специальную комиссию для расследования производственной травмы сотрудника на рабочем месте. Стропальщик УВЗ получил множественный перелом ноги из-за падения литников. По словам коллег пострадавшего, он работал с нарушением требований техники безопасности.

Пресс-служба «Уралвагонзавода» сообщает, что проводит расследование по факту травмирования рабочего на производстве. Создана комиссия, которая выясняет причины произошедшего,сообщили Е1 в пресс-службе УВЗ. Инцидент на УВЗ в Нижнем Тагиле произошел 21 ноября около 5 вечера. По словам Александра Иванова, представляющего права рабочих, происшествие случилось в 563-ем цехе. Стропальщик «Уралвагонзавода» Сергей Иванов выполнял укладку отходов производства. По словам других сотрудников УВЗ, Иванов нарушил инструкции по охране труда из-за очень большой загрузки. Стропальщик работал без специальной посадочной лестницы, использование которой регламентируется требованиями безопасности. В результате литники, каждый из которых весит более двухсот килограммов, рассыпались, когда пострадавший укладывал их в вагон-платформу. Сам работник завода получил производственную травму — один из литников упал ему на ногу. Врачи диагностировали у Сергей Иванова несколько открытых переломов голени. Пострадавшему сотруднику около 30 лет, на «Уралвагонзаводе» он работает уже несколько лет. Руководство завода занялось расследованием происшествия. Это не единственный несчастный случай на производстве УВЗ за последнее время. В октябре один из монтажников на предприятии упал во время работы и впал в кому после перелома черепа. Через несколько дней мужчина скончался в больнице.

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