Сотни людей получили травмы из-за гололеда на улицах Нижнего Тагила

В декабре 2021 года в травмпункт поликлиники № 3 на Липовом тракте обратились 427 взрослых и 67 детей. У всех травмы были получены после падения на улице.
В отделение Демидовской больницы обратились 32 человека. Чаще всего пострадавшими оказываются пожилые. Что касается диагнозов, то чаще встречаются переломы лодыжки, лучевой кости руки, шейки бедра и плеча, закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы.
В горбольницу № 1 обратились в декабре 25 человек. У них также отмечаются переломы лодыжек или лучевой кости.
В горбольнице № 4 с начала ноября зафиксировано 168 обращений о травмированиях из-за гололеда. В 12 случаях пострадавшими стали дети, пишет ИА «Все Новости».