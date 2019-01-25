Переходил на зеленый сигнал: ребенок был сбит на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:55ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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23 января около 13:30 в Нижнем Тагиле на Вагонке мужчина 1965 года рождения допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.
Сюжеты: Нижний Тагил
23 января в 13:30 в нижнем Тагиле произошло ДТП. На улице Энтузиастов возле дома №1а водитель автомобиля марки Geely MK Cross, двигаясь со стороны улицы Окунева в направлении улицы Юности допустил наезд на несовершеннолетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора по ходу движения автомобилей.
В результате ДТП мальчик получил тупую травму живота, ушиб передней стенки живота и был отпущен домой.
Водитель имеет стаж вождения 7 лет. За 2018 год имеет 8 штрафов за нарушения ПДД.
Сотрудники ГИБДД организовали проверку по факту наезда, информирует отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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