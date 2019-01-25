Переходил на зеленый сигнал: ребенок был сбит на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

23 января в 13:30 в нижнем Тагиле произошло ДТП. На улице Энтузиастов возле дома №1а водитель автомобиля марки Geely MK Cross, двигаясь со стороны улицы Окунева в направлении улицы Юности допустил наезд на несовершеннолетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора по ходу движения автомобилей.