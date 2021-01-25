В центре Нижнего Тагила водитель автобуса сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Инцидент произошел около 16.00 на проспекте Мира. Предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ направлялся со стороны проспекта Ленина и наехал на пенсионерку, находящуюся на пешеходном переходе. Женщину госпитализировали в городскую больницу Нижнего Тагила. Она получила сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.