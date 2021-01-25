В центре Нижнего Тагила водитель автобуса сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Инцидент произошел около 16.00 на проспекте Мира. Предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ направлялся со стороны проспекта Ленина и наехал на пенсионерку, находящуюся на пешеходном переходе. Женщину госпитализировали в городскую больницу Нижнего Тагила. Она получила сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.
Как стало известно, водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения. Он имеет стаж управления транспортным средством категории «Д» 25 лет и два раза за 2020 год привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
По словам мужчины, у пешеходного перехода он остановил автобус, чтобы пропустить гражданина. После он начал движение и справа заметил женщину. Водитель совершил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось.
Напомним, 23 января стало известно, что сотрудники полиции нашли водителя, который наехал на девочку во дворе дома на Красном Камне и скрылся с места происшествия.