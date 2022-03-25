Родновера из села под Тагилом судили за неисполнение родительских обязанностей

22 марта Пригородный суд оставил без изменение решение предыдущей инстанции о привлечении многодетного отца к административной ответственности по статье 5.35 КоАП «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Административное наказание влечет наложение штрафа от 100 до 500 рублей.
Сам Дмитрий, у которого в конце января забрали троих детей, отрицает любые обвинения в свой адрес. Он по-прежнему обвиняет правоохранителей и сотрудников детского дома в клевете, вот мотив их поступков ему непонятен.
Сегодня был первый суд. Услышал впервые перечень обвинений в мой адрес, я в лёгком шоке. Мало того, что полный бред. Так они ещё подают, что это всё со слов детей. И детей-то обвинить в чём-то никак не можно: они этого сказать в принципе не могут, и многие показания просто противоречат тому, что есть в их детских головах и в действительности, написал он на своей странице в соцсетях.
Дмитрий — искусный лжец, утверждает мама троих детей Гулзода. Мужчина, с ее слов, скрывает то, что творилось в их семье на самом деле. Детей он действительно принуждал к непосильному труду, а иногда поднимал руку как на женщину, так и на несовершеннолетних.
За волосы меня таскал и по голове бил. Да, дети видели, говорит мать троих детей.
Много вопросов у наших читателей вызвали методы обучения многодетного отца — дети не посещали школу. Гулзода поделилась, что комиссия органов опеки написала правду: своих воспитанников отец принуждал часами заниматься каллиграфией. Дети, со слов матери, должны были знать славянскую кириллицу. «Аз, буки, веди, глаголь», — повторяет женщина. Более того, писала дочка незаправляемой перьевой ручкой.
А письмо-обращение из детдома Дмитрий Сластников попросил написать Полину. Со слов матери, девочка рассказывает, что отец по телефону попросил написать строку «Мама, папа, заберите нас домой».
Напомним, два месяца многодетный родновер Дмитрий Сластников пытается вернуть сына и двух дочерей. Этим же занята и его жена Гулзода, которая рассталась с фермером после издевательств и избиений. Подруга семьи рассказывала, как Дмитрий заставлял жену рожать дома, стирать на руках и терпеть унижения. Жена родновера поделилась, что помимо прочего Дмитрий настаивал на многоженстве.
Родноверы — люди, живущие по славянским традициям. Приверженцы движения отрицают медицину и школьное образование. По словам сторонников многодетного родновера, что их движение не связано с какой-либо религией. О том, как живут, современные «славяне» — в следующем материале TagilCity.ru.