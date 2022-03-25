Родновера из села под Тагилом судили за неисполнение родительских обязанностей

Сегодня был первый суд. Услышал впервые перечень обвинений в мой адрес, я в лёгком шоке. Мало того, что полный бред. Так они ещё подают, что это всё со слов детей. И детей-то обвинить в чём-то никак не можно: они этого сказать в принципе не могут, и многие показания просто противоречат тому, что есть в их детских головах и в действительности, написал он на своей странице в соцсетях.