Во Владивостоке школьники устроили БДСМ-вечеринку перед выпускным

День самоуправления в школе проходил перед последним звонком. Молодые люди надели заячьи уши, короткие шорты и подтяжки, а соски заклеили черным скотчем. Одна из девушек предстала в роли полицейского, придя на мероприятие в форме.

Видео и фото с вечеринки попало с соцсети, где началось активное обсуждение этичности происходящего.

24 мая стало известно, что директор школы, где прошла БДСМ-вечеринка, написала заявление на увольнение по собственному желанию. Школьницу, которая примерила полицейскую форму, оштрафовали за незаконное ношение одежды с символикой правоохранительных органов.