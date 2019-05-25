Во Владивостоке школьники устроили БДСМ-вечеринку перед выпускным
Сегодня, 10:29ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Во Владивостоке выпускники одной из школ пришли на день самоуправления в БДСМ-костюмах, сообщает РИА «Восток-Медиа».
День самоуправления в школе проходил перед последним звонком. Молодые люди надели заячьи уши, короткие шорты и подтяжки, а соски заклеили черным скотчем. Одна из девушек предстала в роли полицейского, придя на мероприятие в форме.
Видео и фото с вечеринки попало с соцсети, где началось активное обсуждение этичности происходящего.
24 мая стало известно, что директор школы, где прошла БДСМ-вечеринка, написала заявление на увольнение по собственному желанию. Школьницу, которая примерила полицейскую форму, оштрафовали за незаконное ношение одежды с символикой правоохранительных органов.
Депутат Виталий Милонов назвал поведение приморских школьников «сущим адом», в то время как Ксения Собчак не усмотрела ничего предосудительного в действиях детей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей