Избил и лег спать: 60-летний екатеринбуржец подозревается в убийстве товарища

По версии следствия, мужчины выпивали в доме в садовом товариществе, однако между ними произошел конфликт, во время которого уралец избил своего оппонента и лег спать. В результате пострадавший умер на месте инцидента, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД России по Екатеринбургу.
Отмечается, что подозреваемый является безработным, ранее он имел судимость за угрозу убийством. О том, что произошло, мужчина сам сообщил в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Напомним, 14 мая стало известно, что 45-летний местный житель Нижнего Тагила обвиняется в том, что во время празднования юбилея убил свою родственницу.