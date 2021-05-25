Избил и лег спать: 60-летний екатеринбуржец подозревается в убийстве товарища

60-летний житель Екатеринбурга подозревается в том, что во время распития алкогольных напитков убил своего товарища.

По версии следствия, мужчины выпивали в доме в садовом товариществе, однако между ними произошел конфликт, во время которого уралец избил своего оппонента и лег спать. В результате пострадавший умер на месте инцидента, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД России по Екатеринбургу. Отмечается, что подозреваемый является безработным, ранее он имел судимость за угрозу убийством. О том, что произошло, мужчина сам сообщил в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Напомним, 14 мая стало известно, что 45-летний местный житель Нижнего Тагила обвиняется в том, что во время празднования юбилея убил свою родственницу. Собственную мать зарезал житель Екатеринбурга и попытался покончить с собой

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