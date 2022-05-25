Суд в Екатеринбурге эвакуирован из-за угрозы теракта

Суд в Екатеринбурге эвакуирован из-за угрозы теракта
Суд в Екатеринбурге эвакуирован из-за угрозы теракта
Сегодня, 12:20ПроисшествияФото: 1MI
Людей эвакуировали из здания Арбитражного суда по Свердловской области из-за опасности взрыва.

На электронную почту суда поступило письмо о минировании. Все находившиеся в здании на улице Шарташская были оперативно выведены из него.

После эвакуации людей правоохранители осмотрели объект и не обнаружили никаких подозрительных предметов. Служащие суда уже возвращаются на свои рабочие места, рассказали представители пресс-службы судебного органа URA.RU.

В последнее время в Свердловской области едва ли не каждый день преступники направляют ложные предупреждения о минировании. Сотрудники правоохранительных органов оперативно реагируют на каждое такое сообщение.

Сюжеты:
Новости УрФО
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