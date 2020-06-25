В Нижнем Тагиле задержали девушку с подозрительной посылкой
Сегодня, 15:31ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
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В Нижнем Тагиле сотрудниками полиции была задержана девушка, которая получила посылку с веществом, похожим на наркотики. Об этом рассказали жители города в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел в 11.15. По словам очевидцев, на ГГМ была задержана девушка с большой партией наркотических веществ. На фото изымаемое описывают.
Отмечается, что женщина регулярно получала посылки на почте из Казахстана. Это уже не первая ее посылка. Сотрудники почты при получении заметили, что женщина нервничала.
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Осмотр полученной посылки
Фото: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
В МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что на данный момент проводится разбирательство произошедшего. Комментарий будет предоставлен позднее.
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