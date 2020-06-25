В Нижнем Тагиле задержали девушку с подозрительной посылкой

Инцидент произошел в 11.15. По словам очевидцев, на ГГМ была задержана девушка с большой партией наркотических веществ. На фото изымаемое описывают.

Отмечается, что женщина регулярно получала посылки на почте из Казахстана. Это уже не первая ее посылка. Сотрудники почты при получении заметили, что женщина нервничала.

Осмотр полученной посылки Фото: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте