Оторвало ухо: велосипедист врезался в иномарку в Екатеринбурге

Велосипедист врезался в Toyota, за рулем которой находилась женщина, и перелетел через капот в центре Екатеринбурга. Он не спешился перед пешеходным переходом.

ДТП с участием велосипедиста и иномарки случилось вечером 24 июня на перекрестке улиц Мира и Малышева в Екатеринбурге. По словам очевидцев, мужчине, в результате столкновения с автомобилем Toyota оторвало ухо. Велосипедист не спешился, когда пересекал нерегулируемый пешеходный переход. В наушниках ехал. Ухо не отлетело полностью, так, висело, рассказал очевидец Е1. Мужчина был госпитализирован с места аварии в ЦКГБ № 1 Екатеринбурга с переломом челюсти и травмотологической ампутацией ушной раковины. Напомним, 10 июня травмы головы и перелом получил 35-летний велосипедист в ДТП на проспекте Мира в Нижнем Тагиле. Его сбила женщина на Toyota Auris на нерегулируемом пешеходном переходе. Травмы головы и перелом получил велосипедист в ДТП на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

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