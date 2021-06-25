Оторвало ухо: велосипедист врезался в иномарку в Екатеринбурге

Оторвало ухо: велосипедист врезался в иномарку в Екатеринбурге
Оторвало ухо: велосипедист врезался в иномарку в Екатеринбурге
Сегодня, 08:35ПроисшествияФото: ИА «Ночные новости»
Велосипедист врезался в Toyota, за рулем которой находилась женщина, и перелетел через капот в центре Екатеринбурга. Он не спешился перед пешеходным переходом.

ДТП с участием велосипедиста и иномарки случилось вечером 24 июня на перекрестке улиц Мира и Малышева в Екатеринбурге. По словам очевидцев, мужчине, в результате столкновения с автомобилем Toyota оторвало ухо. Велосипедист не спешился, когда пересекал нерегулируемый пешеходный переход.

В наушниках ехал. Ухо не отлетело полностью, так, висело, рассказал очевидец Е1.

Мужчина был госпитализирован с места аварии в ЦКГБ № 1 Екатеринбурга с переломом челюсти и травмотологической ампутацией ушной раковины.

Напомним, 10 июня травмы головы и перелом получил 35-летний велосипедист в ДТП на проспекте Мира в Нижнем Тагиле. Его сбила женщина на Toyota Auris на нерегулируемом пешеходном переходе.

Сюжеты:
Екатеринбург
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