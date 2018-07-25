Сотрудница ФССП обстреляла автомобиль под Екатеринбургом

1 июля недалеко от Богдановича в Свердловской области на Тюменском тракте водители автомобилей марки Toyota Corolla и Volkswagen Polo не смогли поделить дорогу. В результате сотрудница Службы судебных приставов по Свердловской области, передвигавшаяся в Toyota Corolla вместе со своим мужем и ребенком, открыла стрельбу по автомобилю Volkswagen Polo.

Водитель Volkswagen Polo рассказал, что конфликт произошел после того, как он попытался обогнать впереди идущий автомобиль, а машина стала ускоряться, тем самым препятствуя опережению. Мужчине, несмотря на обстоятельства, удалось завершить маневр. В момент перестроения водитель Toyota показал средний палец. На что получил ответный жест от пассажирки Volkswagen. После этого Toyota снова поравнялась с Volkswagen, а ее водитель прицелился из пистолета в голову мужчине, управлявшему Volkswagen.

Автомобиль Volkswagen Polo обстреливал сначала водитель Toyota, а затем - пассажирка, высунувшись из окна.

Потерпевшему удалось связаться с правоохранительными органами. Возле села Косулино инспекторы ГИБДД остановили оба автомобиля и вызвали сотрудников местного ОВД.