В Нижнем Тагиле из-за пожара в девятиэтажке были эвакуированы 38 человек
Сегодня, 10:23ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в Нижнем Тагиле на улице Дружинина произошел пожар, из-за которого спасатели эвакуировали 38 человек, в том числе шестерых детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04.44. На площади 10 квадратных метров горело имущество на балконах двух квартир, которые расположены на седьмом этаже муниципального девятиэтажного дома.
На место происшествия прибыли три единицы техники, а также семь человек личного состава. Полностью пожар был потушен в 05.21.
Ранее, в ночь на 22 июля в поселке Новоасбест сгорели сразу четыре бани. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.
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