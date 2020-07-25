В Нижнем Тагиле из-за пожара в девятиэтажке были эвакуированы 38 человек

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04.44. На площади 10 квадратных метров горело имущество на балконах двух квартир, которые расположены на седьмом этаже муниципального девятиэтажного дома.

На место происшествия прибыли три единицы техники, а также семь человек личного состава. Полностью пожар был потушен в 05.21.