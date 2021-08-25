Площадь лесных пожаров превысила 5 тысяч гектаров в Свердловской области

Площадь лесных пожаров превысила 5 тысяч гектаров в Свердловской области
Площадь лесных пожаров превысила 5 тысяч гектаров в Свердловской области
Сегодня, 09:43ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Лесные пожары в Свердловской области продолжают распространятся. По последним данным, их площадь превысила 5,6 тысячи гектаров.

Всего на территории региона бушуют 49 пожаров, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны. Кроме того, возгорания зафиксированы не только на территории лесного фонда, но и обороны и безопасности. Там площадь составляет 180 гектаров. На землях населенных пунктов площадь горения составляет 14 гектаров. В области продолжает действовать особый противопожарный режим.

Напомним, вчера 24 августа 2021 года возле горы Волчиха в Первоуральском городском округе вспыхнул лесной пожар. Из-за сильного задымления было на несколько часов перекрыто движение по Пермскому тракту.

Материалы по теме:
пожарлесной пожартушение пожаровприродный пожарпожары в Свердловской области
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы