Площадь лесных пожаров превысила 5 тысяч гектаров в Свердловской области

Всего на территории региона бушуют 49 пожаров, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны. Кроме того, возгорания зафиксированы не только на территории лесного фонда, но и обороны и безопасности. Там площадь составляет 180 гектаров. На землях населенных пунктов площадь горения составляет 14 гектаров. В области продолжает действовать особый противопожарный режим.