В Нижнем Тагиле в районе Девятого поселка на улице Калужская горит коттедж. Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы происшествия.

Пока ведется тушение. Дознаватели пока не выезжали, потому что им нужно осмотреть место пожара. Подробная информация будет позже, сообщили TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности. Video: Регина Шакирова Напомним, ночью 24 сентября на улице Хохрякова произошел пожар в частном доме. В результате пострадала женщина-инвалид. Прибывшие на место происшествия пожарные признаков горения не увидели. Чувствовался только запах дыма. Женщину вынесли из жилья без признаков жизни. В Нижнем Тагиле из пожара вынесли женщину-инвалида без признаков жизни

