Прокуратура взяла на контроль ситуацию с протаранившим дом грузовиком

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с протаранившим дом грузовиком
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с протаранившим дом грузовиком
Сегодня, 14:03ПроисшествияФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Прокуратура Свердловской области занимается проверкой ситуации с въехавшим в частным дом грузовиком. Из-за ДТП дом остался без электричества и со сломанными стенами.

Инцидент произошел в Каменском районе, деревне Малое Белоносова. Проезжавший на улице грузовик съехал с дороги и протаранил находящийся рядом жилой дом. У здания оборвались провода линии электроснабжения, стены серьезно повреждены, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В доме в тот момент было пять человек, двое из них — дети. Пострадавших нет. Прокурор Каменского района находится на месте и лично контролирует работу по этому инциденту. Сотрудники ведомства оценят ситуацию и в случае необходимости примут соответствующие меры.

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Свердловская областьдтпгрузовиккаменский район
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