Прокуратура взяла на контроль ситуацию с протаранившим дом грузовиком

Инцидент произошел в Каменском районе, деревне Малое Белоносова. Проезжавший на улице грузовик съехал с дороги и протаранил находящийся рядом жилой дом. У здания оборвались провода линии электроснабжения, стены серьезно повреждены, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В доме в тот момент было пять человек, двое из них — дети. Пострадавших нет. Прокурор Каменского района находится на месте и лично контролирует работу по этому инциденту. Сотрудники ведомства оценят ситуацию и в случае необходимости примут соответствующие меры.