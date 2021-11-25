В ДТП из-за двух таксистов пострадали три жительницы Екатеринбурга

В Екатеринбурге в ДТП попали два автомобиля такси. По сообщению отделения пропаганды городской ГИБДД, два таксиста не поделили дорогу. В результате одна из машин въехала в бетонный забор – пострадали пассажиры.

На улице Маневровой такси Volkswagen Polo врезался в забор, после того как его не пропустило другое такси, Kia Rio. Водитель Kia поворачивал налево и проигнорировал движущийся навстречу автомобиль, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. В Volkswagen Polo на момент ДТП находилось трое пассажиров: две женщины и десятилетняя девочка. Все они госпитализированы, женщины — с ушибами, у ребенка сломана правая ключица. По информации ГИБДД, одна из пассажиров ехала не пристегнутой. Выяснилось, что оба водителя были трезвы, но ранее неоднократно привлекались к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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