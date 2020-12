Судебные приставы начали процесс отъема имущества монастыря у экс-схиигумена Сергия

Судебные приставы начали исполнительное производство с целью выполнить решение суда о проведении экспертизы в Среднеуральском женском монастыре.

В результате начался процесс по отъему имущества монастыря, которым на данный момент руководит отлученный от церкви экс-схиигумен Сергий Романов, сообщает Ура.ру со ссылкой на свердловское Главное управление Федеральной службы судебных приставов. Там отметили, что последнее посещение бойцами спецназа ФССП Среднеуральского женского монастыря было также обосновано документом о начале исполнительного производства. Считаю, что это была откровенная провокация, попытка толкнуть людей, находящихся при исполнении, вперед себя,отметил пресс-секретарь Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев. Напомним, 22 декабря стало известно, что в Среднеуральский женский монастырь приехали судебные приставы и представители Екатеринбургской епархии. Епархия хочет доказать, что Среднеуральский монастырь, а также его имущество, принадлежит ей. В Среднеуральский женский монастырь приехали судебные приставы

