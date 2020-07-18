В Среднеуральском женском монастыре призвали создать «воинство Христово»
Сегодня, 11:59ОбществоФото: скриншот видео с YouTube-канала Всеволода Могучева
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Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков заявил о том, что в Среднеуральском монастыре отца Сергия призвали создать «воинство Христово». Он призвал оживить христианство, а также сравнил схиигумена с канонизированным в РПЦ патриархом 17 века Гермогеном. Его заявление опубликовано на YouTube-канале Всеволода Могучева.
Россия пришла к точке, за которой стоит выбор, или ей быть православной державой, или ей не быть вообще… Я призываю к восстанию духа, которое позволит нам во всех городах приступить к созданию воинства Христова, говорит Квачков.
Он отметил, что не призывает к созданию организации.
Напомним, в этом же видео схиигумен Сергий благословил полковника, после чего полковник заявил, что не собирается свергать государственную власть.
Ранее в честь годовщины расстрела царской семьи прошел крестный ход. В этом году впервые в Екатеринбурге было два отдельных мероприятия. Одно было проведено екатеринбургской епархией, а второе — схиигуменом Сергием.
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