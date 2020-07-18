В Среднеуральском женском монастыре призвали создать «воинство Христово»

Россия пришла к точке, за которой стоит выбор, или ей быть православной державой, или ей не быть вообще… Я призываю к восстанию духа, которое позволит нам во всех городах приступить к созданию воинства Христова, говорит Квачков.

Он отметил, что не призывает к созданию организации.

Напомним, в этом же видео схиигумен Сергий благословил полковника, после чего полковник заявил, что не собирается свергать государственную власть.