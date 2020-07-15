Сторонники Сергия не подавали заявку на проведение альтернативного крестного хода
Представители Среднеуральского женского монастыря, которым сейчас управляет схигигумен Сергий, не подавали заявку на проведение крестного хода 17 июля во время «Царских дней», пишет Znak.
Представитель Министерства общественной безопасности Регина Рахматуллина пояснила, что если крестный ход планировали провести в стенах монастыря, то заявку нужно было отправить в мэрию Среднеуральска. В случае, если верующие хотят пойти до Ганиной Ямы, то им нужно было уведомить Министерство. Но заявлений не поступало.
Сегодня стало известно, что Сергий организует свой крестный ход в честь «Царских дней» вокруг Среднеуральского женского монастыря. Официальный крестный ход, который проводит епархия, начнется у Храма-на-Крови, верующие пройдут пешком до Ганиной Ямы.
Напомним, отец Сергий был лишен сана за призывы не верить в коронавирус, а также за высказывания в отношении тех, кто закрывал храмы из-за пандемии. Ранее он потребовал у президента РФ Владимира Путина передать ему свои полномочия.