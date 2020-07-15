Сторонники Сергия не подавали заявку на проведение альтернативного крестного хода

Представитель Министерства общественной безопасности Регина Рахматуллина пояснила, что если крестный ход планировали провести в стенах монастыря, то заявку нужно было отправить в мэрию Среднеуральска. В случае, если верующие хотят пойти до Ганиной Ямы, то им нужно было уведомить Министерство. Но заявлений не поступало.

Сегодня стало известно, что Сергий организует свой крестный ход в честь «Царских дней» вокруг Среднеуральского женского монастыря. Официальный крестный ход, который проводит епархия, начнется у Храма-на-Крови, верующие пройдут пешком до Ганиной Ямы.