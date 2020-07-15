Опальный схиигумен Сергий проведет собственный крестный ход в честь «Царских дней»
Сегодня, 15:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Опальный схиигумен Сергийрешил организовать альтернативный крестный ход в честь «Царских дней». Шествие пройдет в ночь на 17 июля. В монастыре ожидается, что участие примут не менее тысячи человек, сообщает Ура.ру.
Кроме того, ожидается участие хоккеиста Павла Дацюка (чье олимпийское золото хранится в обители) и участника шоу «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова.
Как рассказал Всеволод Могучев, возможно, прибудут гости из Москвы. Начало мероприятия запланировано на 17.00, а шествие пройдет ночью в 2.30.
Кроме того, на улице Крауля, 4 в Екатеринбурге паломников будет ожидать автобус до монастыря.
Напомним, отец Сергий был лишен за сана за высказывания в роликах на YouTube. Он призывал не верить в коронавирус и выходить на улицы, не соблюдая самоизоляцию. Кроме того, ранее он потребовал у президента РФ Владимира Путина передать ему полномочия.
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