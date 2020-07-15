Опальный схиигумен Сергий проведет собственный крестный ход в честь «Царских дней»

Как рассказал Всеволод Могучев, возможно, прибудут гости из Москвы. Начало мероприятия запланировано на 17.00, а шествие пройдет ночью в 2.30.

Кроме того, на улице Крауля, 4 в Екатеринбурге паломников будет ожидать автобус до монастыря.

Напомним, отец Сергий был лишен за сана за высказывания в роликах на YouTube. Он призывал не верить в коронавирус и выходить на улицы, не соблюдая самоизоляцию. Кроме того, ранее он потребовал у президента РФ Владимира Путина передать ему полномочия.