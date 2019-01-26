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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Кировградом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Кировградом

Сегодня, 12:00ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Свердловской области; пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
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