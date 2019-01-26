Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Кировградом
Сегодня, 12:00ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Свердловской области; пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
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25 января на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, пятеро пострадали.
Под Кировградом столкнулись Lada Largus и Honda. Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Один из пассажиров Lada погиб на месте. Шестилетний ребенок, который находился в салоне без удерживающего устройства, получил серьезные травмы и был доставлен в медучреждение.
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Женщина, находившаяся за рулем Honda, и двое пассажиров машины также получили травмы. Как сообщили в Госавтоинспекции, пассажиры иномарки не были пристегнуты ремнями безопасности, пишет E1.RU.
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