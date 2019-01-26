Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Кировградом

Под Кировградом столкнулись Lada Largus и Honda. Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Один из пассажиров Lada погиб на месте. Шестилетний ребенок, который находился в салоне без удерживающего устройства, получил серьезные травмы и был доставлен в медучреждение.