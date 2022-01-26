Житель Екатеринбурга со шприцами в кармане умер на пути домой

Житель Екатеринбурга со шприцами в кармане умер на пути домой
Житель Екатеринбурга со шприцами в кармане умер на пути домой
Сегодня, 17:38ПроисшествияФото: 1MI

Уралец со шприцами в кармане скончался на остановке

Инцидент произошел еще 24 января, но известно об этом стало только сегодня. На остановке в Екатеринбурге замерз и скончался мужчина. В кармане у него нашли шприцы.

Вечером 24 января рядом с автобусной остановкой «Академический микрорайон» лежал молодой человек. Люди не пытались ему помочь, они проходили мимо, сообщает Е1 со ссылкой на очевидца события.

Фигура привлекла внимание двух девочек. Подростки подошли к мужчине и вызвали скорую помощь. Затем к нему подошел еще один прохожий, медик по образованию. Он-то и придал историю огласке.

По его словам, от мужчины пахло спиртным. Он поднял его с земли и отвел в ближайший ларек. Но уралец долго пролежал на морозе. В помещении у него остановилось сердце.

По словам очевидца, умершему на вид лет 35 лет. Он был прилично одетым, в кармане куртки лежали телефон, документы и пустые инсулиновые шприцы. Скорая помощь приехала всего через 7 минут. Смерть мужчины не носит криминального характера.

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Екатеринбург
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