Задушил и сжег: житель Сосьвы приговорен к 12 годам ИК за убийство 17-летней девушки

21 сентября 2018 года житель поселка Сосьва употреблял алкогольные напитки с двумя несовершеннолетними. В ходе застолья мужчина стал оказывать знаки внимания 17-летней девушке. Она сообщила мужчине о том, что у нее есть молодой человек.

Разозлившись, мужчина взял шнур от компьютера и задушил девушку. В момент совершения преступления злоумышленник стал угрожать находящемуся в этот момент в квартире второму подростку расправой, если тот сообщит кому-либо о злодеянии.

После того, как девушка скончалась, злоумышленник обернул труп ковром и вынес его в огород. Несовершеннолетнего свидетеля он заставил помогать нести тело. Возле дома мужчина облил погибшую горючим веществом и поджег.

Сотрудники МВД 22 сентября проводили оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили тело.