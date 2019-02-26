Задушил и сжег: житель Сосьвы приговорен к 12 годам ИК за убийство 17-летней девушки
Житель поселка Сосьва получил 12 лет колонии строгого режима за убийство 17-летней девушки. Несовершеннолетняя не ответила злоумышленнику взаимной симпатией.
21 сентября 2018 года житель поселка Сосьва употреблял алкогольные напитки с двумя несовершеннолетними. В ходе застолья мужчина стал оказывать знаки внимания 17-летней девушке. Она сообщила мужчине о том, что у нее есть молодой человек.
Разозлившись, мужчина взял шнур от компьютера и задушил девушку. В момент совершения преступления злоумышленник стал угрожать находящемуся в этот момент в квартире второму подростку расправой, если тот сообщит кому-либо о злодеянии.
После того, как девушка скончалась, злоумышленник обернул труп ковром и вынес его в огород. Несовершеннолетнего свидетеля он заставил помогать нести тело. Возле дома мужчина облил погибшую горючим веществом и поджег.
Сотрудники МВД 22 сентября проводили оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили тело.
Серовский райсуд вынес мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строго режима. Мать погибшей получит от преступника 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда, информирует пресс-служба прокуратуры региона.