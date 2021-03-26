СКР организовал проверку из-за безвести пропавшей 13-летнй школьницы в Екатеринбурге

СКР организовал проверку из-за безвести пропавшей 13-летнй школьницы в Екатеринбурге

Сегодня, 15:15ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Следственный комитет организовал проверку по факту исчезновения 13-летней девочки в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Следователи организовали доследственную проверку по сообщению о пропавшей бесследной несовершеннолетней в столице Урала.

Проверяются все без исключения версии. Допрашиваются родственники. Выполняются все необходимые мероприятия, рассказали в СКР.

Розыском пропавшей занимаются сотрудники отдела полиции № 6 по Екатеринбургу, а также весь личный состав полиции города получил соответствующие ориентировки.

Фото:ДПСО «Прорыв»

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, полицейские просят сообщить по телефонам: 8(343)356-42-06 либо, 102 (02).

Напомним, о пропаже заявили 25 марта родители школьницы. Они пришли домой и не обнаружили дочь. По словам родных, никаких конфликтов у них не возникало и такой случай возник впервые. Полиция и поисковики прочесывают ближайшие к дому девочки районы.

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Екатеринбург
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