СКР организовал проверку из-за безвести пропавшей 13-летнй школьницы в Екатеринбурге

Напомним, о пропаже заявили 25 марта родители школьницы. Они пришли домой и не обнаружили дочь. По словам родных, никаких конфликтов у них не возникало и такой случай возник впервые. Полиция и поисковики прочесывают ближайшие к дому девочки районы.