Следов нет: 13-летнюю девочку из Екатеринбурга ищут полиция и волонтеры

О пропаже школьницы заявили ее родители, которые не обнаружили ее, вернувшись домой 25 марта. Они рассказали, что раньше дочь никогда не сбегала и никаких конфликтов перед исчезновением у девочки не было.
Семья у нее благополучная и полная, рассказали E1 в поисковом отряде «Прорыв», который занимается поисками ребенка.
Там отметили, что в поисках могут помочь ориентировка и соцсети.
Сейчас полиция и поисковики прочесывают ближайшие к дому девочки районы. Однако до сих пор никаких следов пропавшей не нашли. Родственники не знают, куда она могла пойти, так как школьница никого не предупредила об уходе.
Приметы Валерии: темно-русые волосы ниже плеч, темно-карие глаза, рост около 155 сантиметров. На момент исчезновения была одета в розовую куртку с капюшоном, серые ботинки и зеленую шапку с помпоном.
Напомним, тагильчанин Василий Осинний пропал 9 марта в на Тагилстрое. Позже его нашли в одной из местных больниц.