Незаконного поставщика меда задержали в аэропорту Екатеринбурга

Незаконного поставщика меда из Таджикистана задержали в аэропорту Екатеринбурга. Подозрительный груз обнаружили специалисты отдела Государственного ветеринарного надзора во время осмотра багажа и ручной клади пассажира.

Гражданина Таджикистана задержали на границе с партией меда без маркировки и сопроводительных документов, которую он пытался ввезти в Россию, сообщает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на пресс-службу регионального Россельхорнадзора. Незаконную продукцию изъяли, она будет уничтожена. А на гражданина Таджикистана, пытавшегося ввезти мед неизвестного происхождения, составили административный протокол о нарушении. Напомним, свыше 50 килограмм курительного табака — насвая, ввоз на территорию России которого ограничен, обнаружили служебные собаки в Кольцово на рейсах из Таджикистана и Узбекистана. Свыше 50 килограмм насвая обнаружили служебные собаки в Кольцово

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