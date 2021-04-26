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Незаконного поставщика меда задержали в аэропорту Екатеринбурга

Незаконного поставщика меда из Таджикистана задержали в аэропорту Екатеринбурга. Подозрительный груз обнаружили специалисты отдела Государственного ветеринарного надзора во время осмотра багажа и ручной клади пассажира.

Гражданина Таджикистана задержали на границе с партией меда без маркировки и сопроводительных документов, которую он пытался ввезти в Россию, сообщает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на пресс-службу регионального Россельхорнадзора.

Незаконную продукцию изъяли, она будет уничтожена.

А на гражданина Таджикистана, пытавшегося ввезти мед неизвестного происхождения, составили административный протокол о нарушении.

Напомним, свыше 50 килограмм курительного табака — насвая, ввоз на территорию России которого ограничен, обнаружили служебные собаки в Кольцово на рейсах из Таджикистана и Узбекистана.

Сюжеты:
Екатеринбург
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