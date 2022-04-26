Вдова врача из Каменска-Уральского обвинила его коллег в смерти мужа

Врач из Каменска-Уральского скончался через несколько месяцев после того, как заболел. Все это время, по словам жены, врачи ему ставили диагноз ОРВИ.

Лечение врачу не помогало, рассказывает его жена. Симптомы, по ее словам, действительно были похожи на ОРВИ, однако он несколько месяцев не мог выздороветь. На последнем приеме врач пристыдил коллегу за то, что он симулирует и не хочет работать. Через два дня мужчина скончался от инфаркта. По словам жены, когда ее супруг заболел, то ему пришлось сдавать платно анализы и проходить обследования, так как в больнице ставили один и тот же диагноз. Флюорография не показывала наличие пневмонии. В конце сентября женщина с супругом пришли на прием. Врач его отправил на консультацию к инфекционисту. Он осмотрел пациента и дал направление на кровь, чтобы выявить паразитарные инфекции. Через несколько минут мужчине стало плохо. Его увезли в реанимацию, где он через два дня скончался. После смерти врачи установили верный диагноз — подострый бактериальный эндокардит. По словам жены, это редкая инфекция, поражающая сердечный клапан. Возбудителями могут стать условно-патогенные микробы, например, стафилококк или стрептококк. Любой человек с ними сталкивается. Они «спят» в организме, а во время сбоев, например, при ослаблении иммунитета, могут запустить воспаление. Одним из последствий заболевания является инфаркт или инсульт. Пневмония — это вторичная инфекция из-за ослабления организма. Точную взаимосвязь между заболеванием и кончиной врача установит судмедэкспертиза. Проверка страховой компании подтвердила неверно поставленный диагноз. Однако специалисты решили, что на исход заболевания это не повлияло. Вдова умершего врача обратилась в суд с иском к городской больнице, пишет Е1.

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