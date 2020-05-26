Количество погибших из-за урагана в Свердловской области достигло четырех человек
Прокуратура и следственный отдел Полевского организовали поверку по факту гибели 66-летней женщины после вчерашнего урагана, который прошел в Свердловской области, сообщает Znak.
Как сообщили изданию в пресс-службе СУ СКР, инцидент произошел возле одного из домов на улице 2-й микрорайон. На женщину упала ветка тополя. После происшествия она была доставлена в больницу с тяжелой травмой головы, ночью она скончалась.
Ранее сообщалось о том, что впоследствии урагана в Свердловской области погибли три человека. Двое — в Екатеринбурге: крановщик, находившийся в кране на момент урагана и 37-летний мужчина, которого ударило дверью железных ворот. Кроме того, 57-летний мужчина погиб в Арамиле. Его придавило крышей, сорвавшейся со здания банка.
Вчера, 25 мая, ураган прошел по южной части Свердловской области. В Екатеринбурге и ряде других городов повалены деревья, снесены заборы, балконы и части крыш. Более 100 тысяч человек в результате происшествия остались без света. Евгений Куйвашев взял ликвидацию последствий урагана под личный контроль.