В Екатеринбурге подозреваемого в краже шоколадок при попытке бегства сбила машина

О подозреваемом полиции сообщили сотрудники скорой помощи. Прибывшие полицейские установили, что у мужчины уже есть судимость за кражу.

Инцидент произошел днем, 25 мая. Мужчина зашел в магазин, расположенный на автозаправочной станции. В присутствии сотрудника он забрал 40 плиток шоколада разных марок. После этого он попытался убежать, но был сбит автомобилем, так как пытался перебежать дорогу в неустановленном месте.

Пострадавшего доставили в больницу. По предварительной информации, он получил перелом ребер, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.