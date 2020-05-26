В Екатеринбурге подозреваемого в краже шоколадок при попытке бегства сбила машина
В Екатеринбурге сотрудники полиции установили подозреваемого в краже, который сразу после совершения преступления был сбит автомобилем, сообщают «Вечерние ведомости».
О подозреваемом полиции сообщили сотрудники скорой помощи. Прибывшие полицейские установили, что у мужчины уже есть судимость за кражу.
Инцидент произошел днем, 25 мая. Мужчина зашел в магазин, расположенный на автозаправочной станции. В присутствии сотрудника он забрал 40 плиток шоколада разных марок. После этого он попытался убежать, но был сбит автомобилем, так как пытался перебежать дорогу в неустановленном месте.
Пострадавшего доставили в больницу. По предварительной информации, он получил перелом ребер, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
Похищенное подозреваемым было возвращено владельцу. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 161 УК РФ. После того, как мужчина пройдет лечение, будет избрана мера пресечения.