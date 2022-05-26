Драка между школьницей и учителями произошла на «последнем звонке» в Приморье

В свою очередь, учительницы 35 и 36 лет также пошли в правоохранительную инстанцию, обвинив ученицу в незаконных действиях, рассказала РИА «Новости» замначальника пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Екатерина Хабарова.