Драка между школьницей и учителями произошла на «последнем звонке» в Приморье

Перепалка началась между одиннадцатиклассницей и преподавательницей истории на отмечавшемся ребятами на открытом воздухе прощании со школьной порой.
В полемику, вылившуюся в стычку с рукоприкладством, вмешалась вторая педагог, находившаяся рядом. Растаскивать дерущихся вынуждены были остальные участники праздника.
По итогам конфликта в полицию обратилась мать девочки, сообщившая о нанесенных дочери побоях, синяках и ссадинах.
В свою очередь, учительницы 35 и 36 лет также пошли в правоохранительную инстанцию, обвинив ученицу в незаконных действиях, рассказала РИА «Новости» замначальника пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Екатерина Хабарова.