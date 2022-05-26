Драка между школьницей и учителями произошла на «последнем звонке» в Приморье

Драка между школьницей и учителями произошла на «последнем звонке» в Приморье
Драка между школьницей и учителями произошла на «последнем звонке» в Приморье
Сегодня, 12:01ПроисшествияФото: 1MI
Школьница и учительницы подрались на «последнем звонке» в поселке Дунай Приморского края.

Перепалка началась между одиннадцатиклассницей и преподавательницей истории на отмечавшемся ребятами на открытом воздухе прощании со школьной порой.

В полемику, вылившуюся в стычку с рукоприкладством, вмешалась вторая педагог, находившаяся рядом. Растаскивать дерущихся вынуждены были остальные участники праздника.

По итогам конфликта в полицию обратилась мать девочки, сообщившая о нанесенных дочери побоях, синяках и ссадинах.

В свою очередь, учительницы 35 и 36 лет также пошли в правоохранительную инстанцию, обвинив ученицу в незаконных действиях, рассказала РИА «Новости» замначальника пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Екатерина Хабарова.

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