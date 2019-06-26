На границе в Кольцово задержали бывшую сотрудницу штаба Навального
Сегодня, 16:29ПроисшествияФото: страница Полины Грейсман на Facebook
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Активистку Полину Грейсман задержали на границе в аэропорту Кольцово, пишет Znak. Об этом рассказала сама девушка на своей странице в Facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
Она написала, что по возвращению из Грузии у неё удерживали загранпаспорт и расспрашивали про работу в штабе оппозиционера Алексея Навального и про соцсети.
Общественник Дмитрий Москвин сообщил, что девушка уже прошла границу.
Полина Грейсман работала в штабе Навального в свердловской столице. Во время протестов в защиту сквера у Драмтеатра девушка выступала от сообщества «Парки и скверы Екатерибурга».
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