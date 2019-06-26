На Урале прокуратура наказала 10 медиков за введение ребенку просроченной капельницы

28 марта в больнице годовалому ребенку из-за высокой температуры поставили капельницу. Мама девочки заметила, что у лекарства истек срок годности.

Прокуратура и Роспортебнадзор проверили больницу и выявили нарушения температурного режима при хранении лекарств, а также отсутствие учета препаратов с ограниченным сроком годности.

Надзорное ведомство направило в суд заявление о привлечении больницы к административной ответственности по статье «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов», наказание по которой подразумевает штраф до 600 тысяч рублей.

Главврач ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» Сергей Алфёров подтвердил наличие нарушения при проверке.

После вопиющего ЧП с капельницей мы значительно пересмотрели систему контроля за сроками годности и условиями хранения препаратов, проводились и продолжают проводиться внезапные внутренние проверки. В результате ситуация значительно улучшилась, но вот пять флаконов препарата на больницу одна из медицинских сестер все же положила в момент появления проверки не в холодильник. Никто не пострадал, но делать так нельзя — за что и выписан штраф. C одной стороны, это не масштабно, но с другой — не должно вообще ни одного такого флакона быть,пояснил Алфёров.

По его словам, юристы постараются в суде снизить сумму штрафа, учитывая, что масштаб небольшой, а и его часть будет переложена на непосредственную виновницу.

Других вариантов у нас просто нет, если принимать во внимание реальную, а не идеальную кадровую ситуацию со средним медицинским персоналом,добавил Сергей Алфёров.