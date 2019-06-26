В Нижнем Тагиле внук тайно снимал деньги со счета бабушки

В полицию обратилась 58-летняя тагильчанка, которая рассказала, что с ее банковской карты исчезают деньги. Женщина пояснила, что не сообщала никому реквизиты счета, а карту хранила в надежном месте.

Полицейские установили, что с карты тагильчанки трижды переводили деньги на иной счет. Злоумышленником оказался 19-летний внук женщины, который по ночам брал телефон бабушки и переводил деньги себе на киви-кошелек. Таким образом, ему удалось заполучить около пяти тысяч рублей.

По словам внука, поздно вечером он разговаривал по телефону, когда бесплатные минуты закончились и связь прервалась. Тогда молодой человек прошел в комнату бабушки и взял ее телефон для звонка. В этот момент он увидел сообщение о поступлении заработной платы, не смог удержаться перед соблазном и перевел часть денег себе.