В Екатеринбурге пристав «крышевал» автомойку и попал на скамью подсудимых

В производстве у пристава находились исполнительные листы на снос и утилизацию нескольких объектов, однако уралец решил получить выгоду за «неисполнение обязательств». С апреля 2017 по октябрь 2018 пристав получил от владельца торговых точек через посредника 895 тысяч рублей.