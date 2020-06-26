В Екатеринбурге пристав «крышевал» автомойку и попал на скамью подсудимых
Сегодня, 23:17ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Орджоникидзевский суд Екатеринбурга рассмотрит дело о получении бывшим начальником районного отдела судебных приставов взятки в почти миллион рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Сюжеты: Екатеринбург
Экс-силовика обвиняют в «крышевании» владельца овощных киосков и автомоек.
В производстве у пристава находились исполнительные листы на снос и утилизацию нескольких объектов, однако уралец решил получить выгоду за «неисполнение обязательств». С апреля 2017 по октябрь 2018 пристав получил от владельца торговых точек через посредника 895 тысяч рублей.
Уголовное дело против бывшего руководителя ФССП было возбуждено по чч. 3, 5 ст.290 УК РФ.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей