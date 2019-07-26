Под Невьянском в ДТП погибла пенсионерка
Сегодня, 16:05ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
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На Серовском тракте недалеко от Невьянска 26 июля произошло ДТП, в котором погибла 63-летняя женщина. Пенсионерку выбросило из машины, сообщает Е1.
Автомобиль Mazda3 вылетел с трассы и опрокинулся. По предварительным данным, сидевшая за рулем женщина не справилась с управлением. Участники аварии рассказали, что они ехали из Кольцово в Краснотурьинск. В машине находился отец девушки, бабушка и двое детей 11 и 9 лет. Семья провожала на самолет маму ехавших в машине детей.
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Мужчина и один из детей доставлены в больницу с различными травмами, пенсионерка скончалась на пути в медучреждение, ее выбросило через правое заднее боковое стекло. Все пассажиры кроме пожилой женщины были пристегнуты ремнями безопасности.
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