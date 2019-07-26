Под Невьянском в ДТП погибла пенсионерка

Автомобиль Mazda3 вылетел с трассы и опрокинулся. По предварительным данным, сидевшая за рулем женщина не справилась с управлением. Участники аварии рассказали, что они ехали из Кольцово в Краснотурьинск. В машине находился отец девушки, бабушка и двое детей 11 и 9 лет. Семья провожала на самолет маму ехавших в машине детей.