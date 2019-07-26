В Нижнем Тагиле ищут пропавшего девять дней назад мужчину
Сегодня, 18:52ПроисшествияФото: страница Константина Мищены
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В Нижнем Тагиле разыскивается 27-летний Константин Мищена, который ушел из дома 17 июля, сообщает поисковый отряд «Скорпион».
Сюжеты: Нижний Тагил
О пропаже сообщила подруга Константина. По ее словам, он ушел из дома 17 июля, больше его никто не видел. При себе у мужчины было всего 300 рублей.
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Фото: Поисковый отряд «Скорпион»
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