Пассажиры ночевали на трассе из-за поломки автобуса «Уфа-Екатеринбург»

25 августа в 23:00 автобус «Уфа-Екатеринбург» сломался на трассе спустя 3,5 часа с момента выезда на границе Челябинской области и Башкирии. 30 пассажиров, включая 10 детей, около восьми часов ожидали помощи.

Водитель сообщил о поломке пассажиров спустя 40 минут с момента остановки.

О перспективах замены транспорта никто не сообщает. В автобусе не меньше 30 пассажиров, среди которых много детей. Человек 10 точно. Стоим под Симом, ждем неизвестно чего, рассказал один из пассажиров автобуса.