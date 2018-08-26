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Пассажиры ночевали на трассе из-за поломки автобуса «Уфа-Екатеринбург»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пассажиры ночевали на трассе из-за поломки автобуса «Уфа-Екатеринбург»

Сегодня, 15:40Происшествия
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