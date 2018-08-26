Пассажиры ночевали на трассе из-за поломки автобуса «Уфа-Екатеринбург»

В ночь с 25 на 26 августа 30 пассажиров автобуса «Уфа-Екатеринбург», среди которых были 10 детей, провели восемь часов на трассе из-за поломки автобуса.
25 августа в 23:00 автобус «Уфа-Екатеринбург» сломался на трассе спустя 3,5 часа с момента выезда на границе Челябинской области и Башкирии. 30 пассажиров, включая 10 детей, около восьми часов ожидали помощи.
Водитель сообщил о поломке пассажиров спустя 40 минут с момента остановки.
О перспективах замены транспорта никто не сообщает. В автобусе не меньше 30 пассажиров, среди которых много детей. Человек 10 точно. Стоим под Симом, ждем неизвестно чего, рассказал один из пассажиров автобуса.
Уфимский автовокзал отказался выслать замену автобусу, объяснив это тем, что данный маршрут обслуживает Екатеринбург. Подменный автобус из столицы Урала прибыл только утром. Водитель пытался отправить пассажиров на проезжающих мимо автобусах, но мест в них не нашлось.