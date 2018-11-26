Больной туберкулезом в Верхней Салде принудительно госпитализирован по решению суда
Сегодня, 19:11ПроисшествияФото: pixabay.com
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Прокуратура в Верхней Салде добилась принудительного направления на госпитализацию больного туберкулезом. Мужчина отказывался проходить обследование и лечение, тем самым представлял угрозу для здоровья окружающих людей.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
В ГБУЗ «Городская больница ЗАТО Свободный» на учете состоял больной туберкулезом. Житель Верхней Салды не появлялся на лечении, не принимал медпрепараты и уклонялся от госпитализации.
Прокуратура Верхней Салды направила иск в суд Тагилстроевского района Нижнего Тагила о привлечении мужчины к административной ответственности. Представители правоохранительных органов настаивали на принудительной госпитализации больного, так как он представлял опасность для окружающих граждан.
Суд в полной мере удовлетворил требование правоохранительных органов, мужчина был направлен на лечение в противотуберкулезный диспансер, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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