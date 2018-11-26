Больной туберкулезом в Верхней Салде принудительно госпитализирован по решению суда

В ГБУЗ «Городская больница ЗАТО Свободный» на учете состоял больной туберкулезом. Житель Верхней Салды не появлялся на лечении, не принимал медпрепараты и уклонялся от госпитализации.

Прокуратура Верхней Салды направила иск в суд Тагилстроевского района Нижнего Тагила о привлечении мужчины к административной ответственности. Представители правоохранительных органов настаивали на принудительной госпитализации больного, так как он представлял опасность для окружающих граждан.