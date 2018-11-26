Забил до смерти: 15 лет колонии грозит тагильчанину за убийство своей бабушки

22 ноября в квартире на улице Береговая-Краснокаменская произошел конфликт между 26-летним внуком и 69-летней бабушкой. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов пожилой женщине, в результате которых она скончалась.