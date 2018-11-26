Забил до смерти: 15 лет колонии грозит тагильчанину за убийство своей бабушки
Сегодня, 13:57ПроисшествияФото: maxpixel.net
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22 ноября 26-летний житель Нижнего Тагила избил свою бабушку, в результате чего пенсионерка скончалась. Мужчина сам вызвал полицию.
Сюжеты: Нижний Тагил
22 ноября в квартире на улице Береговая-Краснокаменская произошел конфликт между 26-летним внуком и 69-летней бабушкой. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов пожилой женщине, в результате которых она скончалась.
После совершения преступления тагильчанин сам вызвал сотрудников правоохранительных органов.
Возбуждено дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает АН «Между строк».
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