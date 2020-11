В Нижнем Тагиле в парке «Народный» заметили бегающих по тонкому льду детей

В Нижнем Тагиле были замечены дети, играющие и бегающие по тонкому льду.

23 ноября в Парке «Народный», расположенном в микрорайоне Выя, граждане обратили внимание на детей, находящихся на тонком льду. Они прыгали, бегали и, разгоняясь, падали у края. Видео с места событий было опубликовано подписчицей группы «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте». На замечания взрослых дети не реагируют,поделилась свидетельница происходящего. Как рассказал редакции TagilCity.ru директор центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Коперкин, спасатели оперативно отреагировали на данное происшествие и выехали проверить полученную информацию. Однако, когда спасатели прибыли, детей уже не было,отметил Коперкин. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» обратились к родителям несовершеннолетних с просьбой уделять больше внимания своим детям и «почаще обсуждать элементарные правила безопасности во время прогулок». Video: «ЧП Нижний Тагил» Напомним, 14 ноября спасатели вытащили из Нижнетагильского пруда собаку, которая провалилась под лед. По словам очевидцев происшествия, люди кормили уток. Птицы вышли на лед, прибежала собака и погналась за ними. В Нижнем Тагиле спасатели достали провалившуюся под лед собаку

