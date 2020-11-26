В Нижнем Тагиле в парке «Народный» заметили бегающих по тонкому льду детей

23 ноября в Парке «Народный», расположенном в микрорайоне Выя, граждане обратили внимание на детей, находящихся на тонком льду. Они прыгали, бегали и, разгоняясь, падали у края. Видео с места событий было опубликовано подписчицей группы «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».