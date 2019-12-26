Жительница Екатеринбурга осуждена за мошенничество на сумму 18 миллионов рублей

Женщина признана виновной по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере).

Суд установил, что с октября 2010 года по декабрь 2014 года, находясь в Екатеринбурге, Елькина предлагала своим знакомым, которые впоследствии стали потерпевшими, заключить с ней договоры займа на разные суммы. Их стоимость варьируется от 450 тысяч рублей до 7,8 миллиона рублей.

Полученные денежные средства обвиняемая использовала в личных целях и частично выплачивала проценты по каждому договору. Похищенная сумма, более 18,3 миллионов рублей, не была возвращена потерпевшим.