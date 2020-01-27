В Нижнем Тагиле при столкновении двух иномарок пострадал ребенок
Сегодня, 22:45ПроисшествияФото: Группа «ЧП Нижний Тагил» Вконтакте
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В Нижнем Тагиле на улице Алтайская произошло столкновение двух иномарок, в результате которого ребенок получил травмы, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» Вконтакте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария на улице Алтайской произошла около 20.00 вечера 27 января. Как рассказали очевидцы, Ford focus не уступил дорогу Mitsubishi Lancer Cedia. Оба автомобиля получили серьезные повреждения — у одного разбит капот и лобовое стекло, а у второго — боковые дверцы.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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