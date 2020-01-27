В Нижнем Тагиле при столкновении двух иномарок пострадал ребенок

Авария на улице Алтайской произошла около 20.00 вечера 27 января. Как рассказали очевидцы, Ford focus не уступил дорогу Mitsubishi Lancer Cedia. Оба автомобиля получили серьезные повреждения — у одного разбит капот и лобовое стекло, а у второго — боковые дверцы.