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#домахорошо
Верховный суд России пересмотрит дело уральского маньяка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Верховный суд России пересмотрит дело уральского маньяка

Сегодня, 17:51ПроисшествияФото: официальный сайт Верховного суда РФ
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