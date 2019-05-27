Верховный суд России пересмотрит дело уральского маньяка
Сегодня, 17:51ПроисшествияФото: официальный сайт Верховного суда РФ
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30 мая Верховный суд России пересмотрит дело екатеринбуржца Андрея Черняева, которого ранее приговорили к 24 годам колонии за изнасилование и убийство 14-летней школьницы, сообщает «Уралинформбюро».
Сюжеты: Екатеринбург
В сентябре 2011 года на школьном стадионе было найдено изуродованное тело 14-летней школьницы. По версии следствия, Черняев изнасиловал девочку, а затем нанес ей множественные ножевые ранения.
Преступника не могли поймать в течение пяти лет, задержали его только 10 мая 2017 года. В ходе расследования вскрылись и другие преступления: в 1999 году Черняев избил бывшую жену, а в 2001 году изнасиловал ее и угрожал облить кислотой или сбросить с балкона.
В 2008 году, по данным следствия, мужчина привел к себе домой проститутку, надругался над ней и похитил ее вещи. Экспертиза установила, что у Черняева имеется склонность к сексуальному садизму.
В январе 2019 года маньяка приговорили к 24 годам лишения свободы, сам Черняев вину не признал.
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