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Убивший и изнасиловавший школьницу екатеринбуржец приговорен к 24 годам колонии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Убивший и изнасиловавший школьницу екатеринбуржец приговорен к 24 годам колонии

Сегодня, 19:13ПроисшествияФото: Znak.com
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