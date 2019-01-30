Убивший и изнасиловавший школьницу екатеринбуржец приговорен к 24 годам колонии
48-летний житель Екатеринбурга Андрей Черняев приговорен к 24 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении изнасилования и убийства 14-летней школьницы.
В ходе расследования было установлено, что мужчина в 1999-2000 годах совершил первое преступление. Он угрожал убийством своей родственнице. В 2001 году Черняев изнасиловал свою родственницу, угрожая сбросить ее с балкона или облить кислотой. Также в 2008 году преступник изнасиловал девушку, которую ранее привел к себе домой.
В 2011 году екатеринбуржец изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу. Нанеся жертве 41 удар ножом, он оставил мертвую девушку на спортстадионе школы.
Судебная экспертиза подтвердила вменяемость обвиняемого. Ему вынесен приговор в виде 24 лет лишения свободы. Первые 8 лет мужчина проведет в тюрьме, последующие годы – в ИК строгого режима, информирует пресс-служба прокуратуры региона.
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