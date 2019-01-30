Убивший и изнасиловавший школьницу екатеринбуржец приговорен к 24 годам колонии

В ходе расследования было установлено, что мужчина в 1999-2000 годах совершил первое преступление. Он угрожал убийством своей родственнице. В 2001 году Черняев изнасиловал свою родственницу, угрожая сбросить ее с балкона или облить кислотой. Также в 2008 году преступник изнасиловал девушку, которую ранее привел к себе домой.