Екатеринбургские школьники ранены при наезде легковушки

Екатеринбургские школьники ранены при наезде легковушки
Екатеринбургские школьники ранены при наезде легковушки
Сегодня, 10:24ПроисшествияФото: 1MI
Нарушитель на автомобиле Nissan Primera совершил наезд на двоих детей 10 лет на «зебре» в Екатеринбурге.

Инцидент произошел утром 26 мая на улице Водная уральской столицы. Водитель Nissan Primera врезался в переходивших дорогу в положенном месте школьников и покинул место аварии. Пострадавших доставили в больницу города.

Сотрудникам патрульной службы виновник происшествия сказал, что не заметил детей из-за слепящих солнечных лучей. Воспроизвести хронологию ДТП он не сумел.

Мужчине грозит административная ответственность. Он обвиняется в том, что не пропустил пешеходов и уехал с места аварии, сообщила пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
происшествиепешеходный переходдтпаварияшкольникинаездЕкатеринбург#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы