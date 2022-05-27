Екатеринбургские школьники ранены при наезде легковушки

Нарушитель на автомобиле Nissan Primera совершил наезд на двоих детей 10 лет на «зебре» в Екатеринбурге.

Инцидент произошел утром 26 мая на улице Водная уральской столицы. Водитель Nissan Primera врезался в переходивших дорогу в положенном месте школьников и покинул место аварии. Пострадавших доставили в больницу города. Сотрудникам патрульной службы виновник происшествия сказал, что не заметил детей из-за слепящих солнечных лучей. Воспроизвести хронологию ДТП он не сумел. Мужчине грозит административная ответственность. Он обвиняется в том, что не пропустил пешеходов и уехал с места аварии, сообщила пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.

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