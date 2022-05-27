Стали известны подробности дела осужденных в Екатеринбурге бойцах MMA

Стали известны подробности дела осужденных в Екатеринбурге бойцах MMA
Стали известны подробности дела осужденных в Екатеринбурге бойцах MMA
Сегодня, 14:49ПроисшествияФото: 1MI
Сестра одного из осужденных в Екатеринбурге за изнасилование бойцов MMA поделилась подробностями дела.

В апреле пятеро спортсменов в уральской столице были приговорены к длительным тюремным срокам по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней.

Сестра обвиненного говорит, что дело завели по требованию служащего в Росгвардии отца одной из девушек, вступивших в интимную связь с атлетами. Школьницы познакомились со спортсменами, так как сами занимались единоборствами.

Согласно рассказу сестры осужденного, при первой же личной встрече девушки согласились на половой акт с молодыми людьми. Переписка старшеклассниц с представителями клуба смешанных единоборств до и после случившегося свидетельствует о том, что ни к физическому, ни к психологическому насилию парни не прибегали.

Тем не менее, впоследствии одна из девушек заявила об изнасиловании. Инициатором процесса выступил ее отец, агрессивно ведший себя на суде и оказывавший давление на дочь, рассказала сестра осужденного E1. Она готовится оспорить приговор в кассационной инстанции.

Сюжеты:
Новости УрФО
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